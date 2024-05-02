Kavgada atılan taşla yaralanmıştı: Kıdemli Başçavuş Yaşar, 10 ay sonra şehit oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgaya müdahale ettiği sırada atılan taşla başından yaralanan ve 10 aydır hastanede tedavi gören Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, yaşam mücadelesine yenik düşerek, şehit oldu. Yaşar’ın cenazesi, Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

Kavgada atılan taşla yaralanmıştı: Kıdemli Başçavuş Yaşar, 10 ay sonra şehit oldu

Olay 3 Temmuz 2023 yılında Pasinler ilçesinde meydana geldi.

Taşağıl mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahalede bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, arbede sırasında başına isabet eden kaldırım taşı ile yaralandı.

Ağır yaralanan Yaşar, Pasinler Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sol gözü görmeyi yetisini kaybeden Yaşar'ın ayrıca elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar tespit edildi.

Beyninde su toplaması nedeniyle birçok kez ameliyat olan Yaşar, yaralandıktan 10 ay sonra 2 Mayıs sabahı tedavi gördüğü hastanede oldu.

Kavgada atılan taşla yaralanmıştı: Kıdemli Başçavuş Yaşar, 10 ay sonra şehit oldu - 1

Evli ve 3 çocuk babası olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar (45) için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda yoğun yağmur altında tören düzenlendi.

Törene protokol, asker, polis ve şehidin eşi Nebahat Yaşar ile çocukları Merve Yaşar (18), Metan Yaşar (14) ve Emline Nisa Yaşar (9) katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan şehidin ailesini Vali Mustafa Çiftçi teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi Müftü Rüstem Can'ın okuduğu duaların ardından memleketi Hatay'a gönderilmek üzere havalimanına götürüldü.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ı attığı taşla yaraladığı suçlamasıyla yakalanıp tutuklanan zanlının, 7 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul'da feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

17 ilde Kıskaç-14 operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

17 ilde Kıskaç-14 operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Öz’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Öz’ü kabul etti

Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın öldü

Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...