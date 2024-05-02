Kavgada atılan taşla yaralanmıştı: Kıdemli Başçavuş Yaşar, 10 ay sonra şehit oldu

Olay 3 Temmuz 2023 yılında Pasinler ilçesinde meydana geldi.

Taşağıl mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahalede bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, arbede sırasında başına isabet eden kaldırım taşı ile yaralandı.

Ağır yaralanan Yaşar, Pasinler Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sol gözü görmeyi yetisini kaybeden Yaşar'ın ayrıca elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar tespit edildi.

Beyninde su toplaması nedeniyle birçok kez ameliyat olan Yaşar, yaralandıktan 10 ay sonra 2 Mayıs sabahı tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

