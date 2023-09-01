Dünyanın en zehirli örümceği Kırşehir'de görüldü

"ÖMRÜNÜN KISA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"



Örümceğin tehlikesine değinen Şahin, "İnsan sağlığına çok zararlı oldukları için korkulan bir örümcek türüdür. Bunlara müdahale edilmediği sürece saldırmazlar." değerlendirmesini yaptı.



Bu türlerin daha çok bağ ve bahçelerde görüldüğünün altını çizen Şahin, "Normal kırsal alanlarda gözükmezler. Malatya'da geçen sene gözükmüş olan bu örümcek türü, bu sene de Kırşehir Boztepe'de görülmüştür. Karasal iklime bağlı olarak bu örümcek türlerinin çok yaşayacağını tahmin etmiyoruz. Bunların ömrünün kısa olduğunu tahmin ediyoruz. İnsanların bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir." diye konuştu.

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