"Dur" ihtarına uymayıp kaza yaptı

Çorum'da sürücünün "dur" ihtarına uymadığı otomobil, polisin takibi sırasında kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalandı.

"Dur" ihtarına uymayıp kaza yaptı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.30 sıralarında aldığı bir ihbarı değerlendirerek, Turgay G. (24), yönetimindeki otomobili - Ankara çevre yolunda takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Turgay G., otomobilini şehir merkezine doğru sürdü. Ulukavak Mahallesi Atalay 3. Sokak’a geldiğinde otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan Turgay G. ile yanındaki Samet G. (23) ve Cem A. (21), polis tarafından yakalandı.

Kaza yapan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkınca, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde soğutma işlemi yaptı.

Polisin araçta yaptığı aramada 1 silah, 120 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

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