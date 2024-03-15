Durdurulan TIR'da 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi: Sucuk yapacaklardı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin kara yoluyla İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine nakli yapacak TIR'ı takibe alarak Hendek'teki bir dinlenme tesisinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

SUCUK YAPILACAKTI



Şüpheli C.D.'nin (20) ifadesi doğrultusunda, at ve eşek etlerinin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzce'ye götürülerek piyasaya süreceği tespit edildi.



Ayrıca C.D.'nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.