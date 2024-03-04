Düzce’de çöpten eti sıyrılmış at kemikleri çıktı

Düzce’de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Polis, kemiklerin kimler tarafından atıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

Düzce’de çöpten eti sıyrılmış at kemikleri çıktı

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’de çöpte eti sıyrılmış at kemikleri bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi’ndeki Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi.

Düzce’de çöpten eti sıyrılmış at kemikleri çıktı - 1

Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi.

Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

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