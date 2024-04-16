Düzce'de motosiklet ticari taksi ile çarpıştı

Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı.

Düzce'de motosiklet ticari taksi ile çarpıştı

Kaza, kuzey çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Oğuzhan C. idaresindeki ticari taksi, aynı istikamette giden Onur O. idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile savruldu. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Elif P. ve sürücü Onur O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği esnada yaralı Elif P. hastaneye kaldırılırken sevgilisi Onur O.’nun yanından ayrılmamasını istedi.

Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Elif P., sevgilisi ile birlikte aynı ambulansa binerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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