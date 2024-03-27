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Düzce'de yolcu otobüsü kazası: 1'i ağır 17 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Düzce'de yolcu otobüsü kazası: 1'i ağır 17 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde seyreden A.I. idaresindeki yolcu otobüsü, Doğanlı mevkisinde önünde seyreden E.B. yönetimindeki TIR'a çarptı, kontrolden çıkan otobüs refüje girdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste sıkışan muavin E.P. itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce'de yolcu otobüsü kazası: 1'i ağır 17 yaralı - 1

Ağır yaralanan muavinin yanı sıra otobüsteki 14 yolcu ile sürücü A.I. ve yedek şoför M.S. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun Ankara-İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

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