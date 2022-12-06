Eber Gölü'nde bir ayda 7 yangın

Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nde bir ayda 7. kez yangın çıkarken alevlerin büyüklüğü Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinden görüldü.

Eber Gölü'nde bir ayda 7 yangın

Eber Gölü'nde kasım ayında başlayan yangınlarla birlikte 7. kez çıktı.

Son günlerde çıkan yangınlarla gündeme gelen ’nin en önemli gölleri arasında yer alan Eber Gölü'nde birçok hayvan yaşamını yitirdi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Eber Gölü'nde bir ayda 7 yangın - 1

SAATLER SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Gölde son 1 ayda çıkan yangın sayısı 7 olurken durum akıllarda soru işareti bırakmaya devam etti.

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