Eber Gölü'nde bir ayda 7 yangın

Eber Gölü'nde kasım ayında başlayan yangınlarla birlikte 7. kez yangın çıktı.

Son günlerde çıkan yangınlarla gündeme gelen Türkiye’nin en önemli gölleri arasında yer alan Eber Gölü'nde birçok hayvan yaşamını yitirdi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

SAATLER SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Gölde son 1 ayda çıkan yangın sayısı 7 olurken durum akıllarda soru işareti bırakmaya devam etti.