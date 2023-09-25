Eczacılar Günü ne zaman? İşte Dünya Eczacılık Günü mesajları

Sağlık sektöründe yer alan eczacılar için her yıl 25 Eylül tarihi Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. Bu güne özel mesajlar ve kutlama yazıları da vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Dünya Eczacılık Günü mesajları...



DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI



Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun...



İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.



Tüm eczacılarımızın 25 Eylül Eczacılık Günü tebrik ediyor, sağlımıza verdikleri değerli katkılardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum.



Bin yıllık geçmişinden güç alan, sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.



İnsanlığın var olduğu en eski tarihlerden beri bilinen belki de en eski meslek gruplarından biri olan eczacılık mesleği, insan sağlığını iyileştirmek gibi son derece kutsal bir görevi üstlenmekte. Bu vesileyle tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun.