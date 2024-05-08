Edirne ve Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı

'de jandarma ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan ve Irak uyrukluyu 20 düzensiz göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

'nde de jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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