Edirne ve Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.



Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan ve Irak uyrukluyu 20 düzensiz göçmen yakaladı.



Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.