Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin vurduğu Naz, toprağa verildi

"SUÇ SİLAHI DOLU BIRAKANDA"

Cenazede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Edip Gürateş, "Torunumun anneannesi güzelce saçını boyuyor ve yıkıyor. Aldığı yeni kıyafetleri giyip dışarıya çıkıyor. Dışarı çıktıktan sonra yeniden içeri giriyor, o sırada da iki kuzeni aralarında şakalaşırken mi artık kavga ederken mi bilmiyorum, en küçüğünün elindeki tüfek ateşleniyor ve torunuma denk geliyor. Sonra dışarı çıkıp 'Naz'ı öldürdüm, Naz'ı öldürdüm' deyip kaçıyor. Burada suç o silahın o evde dolu bırakılmasında. Eğer silahın varsa boş bırakacaksın. Asıl bunun araştırılması lazım" dedi.



Naz Gürateş, cenaze namazının ardından Acıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki Y.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.