Tüfekle oyun faciayla bitti: 11 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kuzenini öldürdü

Edirne'de 11 yaşındaki bir çocuk, anneannesinin evinde oynadığı tüfekle 16 yaşındaki kuzenini vurdu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

Tüfekle oyun faciayla bitti: 11 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kuzenini öldürdü

'de 11 yaşındaki bir çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.

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