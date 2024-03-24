Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimler devam ediyor: 11 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Ekipler, Uzgaç köyünde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.



Araçtan yapılan aramada 11 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.



Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

