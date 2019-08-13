Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.