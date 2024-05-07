EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuç tarihi: 108. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuç tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü tamamlanmıştı. Sınava katılan adaylar, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavının sonuç tarihini araştırıyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuç tarihi: 108. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

108.dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 84. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ardından gözler sonuçlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav talimatında sınav sonuç tarihine yer verdi. İşte, 108. ÖGG sınav sonuç tarihi...

108. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG 108. dönem , 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www..gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

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