Ek MTV'de kritik gün: Karar bugün belli olacak

Dosyayı bugün esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.



Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.



Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

EK MTV İPTAL OLURSA PARA İADESİ MÜMKÜN MÜ?