Ekrem İmamoğlu ''HızRay''ı tanıttı: Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen arasına yeni metro hattı vaadi

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım projelerini anlattı.

''HIZRAY 12 İLÇEDEN GEÇECEK''



"Ulaşılabilir İstanbul" adlı toplantıda gelecek projelerini anlatan İmamoğlu, ''HızRay'' adı verilen Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen arasına yeni metro hattı vaadinde bulundu.



Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

''Saatte 140 kilometre hıza ulaşacak, 75 kilometre uzunluğunda tamamı yeraltında olmak üzere 13 istasyonu ile HızRay 12 ilçeden geçecek ve İstanbul'u bir ucundan diğer ucuyla birleştirecek. Günde 1,5 milyon yolcu taşıyacak HızRay ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen Havalimanı arası yaklaşık 55 dakikadan daha kısa bir sürede aşılacak mesafe haline gelecek.''

İSTANBUL'A YENİ TRAMVAY HATLARI



İmamoğlu'nun vaatleri arasında yeni tramvay hatları da vardı.

Ekrem İmamoğlu, ''Anadolu Yakası'ndaki ilk tramvay projesini de 'AnadoluTRAM' diye Üsküdar-Kadıköy-Maltepe olarak 3 ilçemizin meydanlarını da buluşturacak bir hat oluşturacağız. Yine Esenler cadde tramvayımız, Üsküdar-Harem nostaljik tramvayı ile toplam 8 hattımız da imalat için hazır durumda.'' dedi.



İmamoğlu, 2029'da İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunun 650 kilometreye ulaşacağını da söyledi.

