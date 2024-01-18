Ekrem İmamoğlu: İş üretiyoruz, engellemeleri aşıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Barış ile Kavaklı mahallelerini birbirine bağlayan Vira Kavşağı’nı yeniledi. 2 şeritli kavşaktaki şerit sayısı 3’e çıkarılarak trafikte rahatlama amaçlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 5 yılda 7 metro hattının hizmete girdiğini söyledi.



Ekrem İmamoğlu, "Kağıt üstünde, ‘7 metronun 5’i İBB'nin, ikisi de Ulaştırma Bakanlığı’nın’ denebilir. Doğru; ama bir farkla. Bakın biz sadece iş üretmiyoruz. İş üretiyoruz, engellemeleri aşıyoruz." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Murat Kurum’un "Büyükşehir belediyesi çalışanlarına iyileştirme yapacağız" sözlerine de yanıt verdi.



İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"4-5 ay önce yaptığınız bir toplu iş sözleşmesi, şu anda ne yazık ki yeni ihtiyaçlar doğurmakta. Çünkü, aylık enflasyonun bile gerçek anlamda, artık yüzde altıları, yedileri, sekizleri bulduğu aylar yaşıyoruz."

