İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk iş gününde yayımladığı genelge tartışmalara neden oldu.



Ekrem İmamoğlu imzasıyla yayımlanan genelgede, belediyeye bağlı kuruluşların elektronik veri tabanında inceleme yapmak üzere 2 müfettiş ve 3 uzman görevlendirildi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, belediyenin kamu kurumu olduğuna dikkat çekerek güvenlik soruşturmasından geçmemiş, dışarıdan görevlendirilen kişilere verilen yetkinin, devlet güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.



Genelgenin, verilerin güvenliği ilkesini ihlal ettiği ve usulsüz olduğu belirtildi.

Kopyalamanın kötü niyetli ve kullanıma açık olduğu, dışarıdan görevlendirilen kişilere yetki verilmesinin büyük risk taşıdığı da kaydedildi.