Ekşi Sözlük erişime kapatıldı: Pedofili paylaşımı soruşturması

Ekşi Sözlük'e erişim engeli şöyle duyuruldu:

"Ekşi Sözlük'ün kullandığı son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi."

Ekşi Sözlük son olarak bebek istismarı görüntelerinin paylaşılmasının ardından gündeme geldi.

SÖZLÜK YAZARLARI: BU İLK DEĞİL

Kendisine bebek istismarı görüntülerinin iletilmesinin ardından bu durumdan rahatsız olan bir platform yazarı, bu durumu başlık açarak duyurmak istedi. Platform yönetiminin kendisini yasaklaması üzerine üye, durumu X'te paylaştı. Skandalının yayılmasının ardından kamu kurumları tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.



Platformdaki yazarlar da pedofili skandalında sözlük yönetimine ve sapığın bulunmamasına tepkiliydi.



Konuya ilişkin açılan başlığa yorum yapan yazarlar, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Hala bulunamayan geberesice bir sapık ve konuyu sabitlemeyi bırak, gündeme bile almayan bir ekşi yönetimi var. konu oldu diye sayfa sayfa taradım. saat 10.26da girdi var ama konu sol frame de değil"



"Nasıl hala bulunamıyor bu sapık. elini kolunu sallayarak dolaşıyor resmen"



"Yakalanıp yakalanmadığını merak ettiğim, sözlük yönetiminin savcılığa başvurup vurmadığını öğrenmek istediğim olay."



"SÖZLÜĞE DADANDILAR"



Başka bir yazar ise geçtiğimiz yıl eylül ayında da benzer bir olay yaşandığını hatırlatmıştı.



Yapılan yorumda şu ifadeler yer almıştı:



"İlginç bir olay halini alan pedofili olayı. şöyle ki: 18 eylül 2022'den beri bir ya da birileri tarafından sözlüğe çaylak hesaplar üzerinden pedofili içerikler atılıyor. ve bu, düzenli olarak belli aralıklarla yapılıyor.



önce g. doğu asya'da 7 yaşında bir kızla ilişki yaşadığını iddia eden bir hesap vardı. ailesine para verdim falan diyordu. bir ara 11 yaşındaki yeğenimle ilişkiye giriyorum diye bir şeyler yazan bir hesap vardı. hatta kızın elinde bir kağıt vardı ve üzerinde bunun nicki ile tarih vardı. güya ilişkiye girdiği videoları satıyormuş. şimdi de bebeğin karnına tarih atılan ve tecavüze uğrayan bir fotoğraf olduğu söyleniyor.



yine bunların dışında benzer başka olaylar olmuş. yani başka hikayeler adı altında siteye pedofili içerik atılmış. buna karşılık sözlük göstermelik bazı önlemler almıştır.



bir de başka kişiler ve platformlar tarafından da bu arkadaş savcılığa verildi ama bir sonuç çıkmadı galiba.



sonuç olarak elimizde sözlüğe dadanmış anti sosyal bir sapkın tip ya da tipler var. bakalım ne olacak?"



EKŞİ SÖZLÜK NEDİR? PAYLAŞIMLAR NASIL DENETLENİYOR?



Daha öncede Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşan Ekşi Sözlük, kendisini kayıtlı yazarların yorumlarını içeren Türkiye merkezli katılımcı bir sözlük olarak nitelendiriyor. Platform, katılımcılara mesaj paylaşma hizmeti sunarak, ziyarete bağlı olarak reklam gelir elde ediyor. Kendisini "Kutsal bilgi kaynağı" tanımlayan platform, editoryal denetim olmadığı için bu tür paylaşımları filtre edemiyor ve son olaydan da anlaşıldığı gibi, vahim içerikler üyeler şikayet ederse farkediliyor.



Ekşi Sözlük, yazar olarak nitelendirdiği üyelerin açtığı başlıklar ve yine kayıtlı yazarların bu başlıklara yorum yaptığı bir platform olarak biliniyor.



Ekşi Sözlük, 21 Şubat ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde erişime engellenmişti.

Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi "eksisozluk2023.com" olarak yeni bir alan adına taşımıştı.