El freni çekilmeyen otomobil kaya kaya takla attı

Ümraniye İlçesi, Dumlupınar Mahallesi'nde Zekai Demirci'nin kullandığı hafif ticari araç, el freninin çekilmemesi nedeniyle yokuş aşağı kayarak önce yolun sağındaki taşlık alana vurdu.

Sonra da takla atarak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.



Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.