Elazığ'da 2 balıkçı baraj gölünde mahsur kaldı

4 SAAT SONUNDA KURTARILDILAR



Ekipler, balıkçıları kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, getirdikleri botu suya indirdi ve balıkçıların olduğu mevkiye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından balıkçılar, kurtarılarak kıyaya çıkartıldı.



Durumları iyi olduğu gözlemlenen balıkçılar, tedbir amaçlı sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa alındı.

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