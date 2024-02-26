Elazığ'da 2 balıkçı baraj gölünde mahsur kaldı

Elazığ’da çıkan fırtına sonrası baraj gölünde 2 balıkçı tekneyle mahsur kaldı. Balıkçılar, ekipler tarafından yürütülen 4 saatlik çalışma sonrasında kurtarıldı.

Elazığ'da 2 balıkçı baraj gölünde mahsur kaldı

Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkiinde balıkçı M.A.T. ve C.E. saat 18.00 sıralarında avlanmak için tekneyle Keban Baraj Gölü’ne açıldı.

Fırtınanın çıkması sonucu balıkçıların teknesi saat 21.30 sıralarında sürüklenmeye başladı. Haber vermeleri üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da 2 balıkçı baraj gölünde mahsur kaldı - 1

4 SAAT SONUNDA KURTARILDILAR

Ekipler, balıkçıları kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, getirdikleri botu suya indirdi ve balıkçıların olduğu mevkiye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından balıkçılar, kurtarılarak kıyaya çıkartıldı.

Durumları iyi olduğu gözlemlenen balıkçılar, tedbir amaçlı sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...