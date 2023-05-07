Elazığ'da çocuk parkında silahlı saldırı

Elazığ'da çocuk parkında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan çocuk parkına otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişilere pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.