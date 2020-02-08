Bakanlar Süleyman Soylu, Ruhsar Pekcan ve Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı. Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi.

Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi. Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler" şeklinde konuştu.

