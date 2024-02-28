Elazığ’da kaçak 47 bin makaron ve 340 kilo tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçak 46 bin 779 dolu makaron ve 340 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ’da kaçak 47 bin makaron ve 340 kilo tütün ele geçirildi

Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.D. ve H.A.’nın iş yerinde kaçak tütün sattıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin iş yerinde ve evlerinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda 46 bin 779 dolu makaron, 340 kilo kıyılmış tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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