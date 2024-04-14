Elektronik kantar ve pulluğu çalan şüpheli yakalandı

Olay, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre B.B. isimli şahsa ait 1 adet elektronik kantar ve 1 adet traktörün arkasına takılan pulluk kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı 8’inci JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan ayrıntılı araştırma sonucu elektronik kantar ve pulluğu T.B. isimli kişinin çaldığı tespit edildi.



Jandarma ekipleri T.B. isimli kişinin çaldığı elektronik kantar ve pulluğu sattığını tespit etti.



Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.