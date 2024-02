Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı: EVALI nedir, belirtileri neler?

Doğrudan elektronik sigara kullanımına bağlı akciğerde hasara yol açan solunum hastalığı tanımlanarak, "E-cigarette and Vaping use Associated Lung Injury (EVALI)" olarak isimlendirildi. Bu hastalık, sadece elektronik sigara tüketirken kişide oluşan akut akciğer hasarı. Daha da çarpıcı sonuç ise, hastanın son üç ay içinde, bir hafta gibi kısa bir süre bile elektronik sigara içme öyküsü bulunması bu hastalığa yakalanması için yeterli bir sebep.