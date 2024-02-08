Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı: EVALI nedir, belirtileri neler?

Doğrudan elektronik sigara kullanımına bağlı akciğerde hasara yol açan solunum hastalığı tanımlanarak, "E-cigarette and Vaping use Associated Lung Injury (EVALI)" olarak isimlendirildi. Bu hastalık, sadece elektronik sigara tüketirken kişide oluşan akut akciğer hasarı. Daha da çarpıcı sonuç ise, hastanın son üç ay içinde, bir hafta gibi kısa bir süre bile elektronik sigara içme öyküsü bulunması bu hastalığa yakalanması için yeterli bir sebep.
EVALI HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Son 90 gün içinde elektronik sigara ve türevlerinin kullanılması halinde, kişide balgam, öksürük, nefes darlığı, ateş, bulantı, kusma, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık semptomlarının varlığında ve akciğer grafisinde her iki tarafta zatürre görünümü olduğunda artık bu kişiye EVALI tanısı konuluyor.
KALP-DAMAR HASTALIKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRIYOR
Nikotin damar oluşumunu, kan basıncını ve hızını, koroner damarları ve kan akışını olumsuz etkiliyor. Özellikle nikotin içerikli elektronik sigara kullananlarda kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski sigara kadar yüksek.
İDRAR YOLLARI, BAĞIRSAK VE MİDEDE CİDDİ SORUNLAR MEYDANA GELİYOR
Elektronik sigara yalnızca solunum sistemini etkilemiyor. Boşaltım ve sindirim sistemlerinde de geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden oluyor. Mesane ürotelyal hiperplazisi yani mesanedeki hücrelerde artış ve mesane kanseri ile çeşitli böbrek hastalıkları bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca ağızda kuruluk, mide ekşimesi ve küsme gibi şikâyetlerle kendini gösteren mide hastalıkları da ne yazık ki elektronik sigaranın yol açtığı hastalıklar listesinde bulunuyor.
KISIRLIĞA YOL AÇIYOR
Sigara üreme hormonlarını olumsuz etkilediği ve kısırlığa neden olduğu herkes tarafından biliniyor. Elektronik sigara da tıpkı sigara gibi erkeklerde spermiyogram kalitesini azaltıyor ve üreme hormonu sistemi disfonksiyonuna neden oluyor.
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