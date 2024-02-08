Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı: EVALI nedir, belirtileri neler?

KALP-DAMAR HASTALIKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRIYOR



Nikotin damar oluşumunu, kan basıncını ve hızını, koroner damarları ve kan akışını olumsuz etkiliyor. Özellikle nikotin içerikli elektronik sigara kullananlarda kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski sigara kadar yüksek.



İDRAR YOLLARI, BAĞIRSAK VE MİDEDE CİDDİ SORUNLAR MEYDANA GELİYOR



Elektronik sigara yalnızca solunum sistemini etkilemiyor. Boşaltım ve sindirim sistemlerinde de geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden oluyor. Mesane ürotelyal hiperplazisi yani mesanedeki hücrelerde artış ve mesane kanseri ile çeşitli böbrek hastalıkları bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca ağızda kuruluk, mide ekşimesi ve küsme gibi şikâyetlerle kendini gösteren mide hastalıkları da ne yazık ki elektronik sigaranın yol açtığı hastalıklar listesinde bulunuyor.



KISIRLIĞA YOL AÇIYOR



Sigara üreme hormonlarını olumsuz etkilediği ve kısırlığa neden olduğu herkes tarafından biliniyor. Elektronik sigara da tıpkı sigara gibi erkeklerde spermiyogram kalitesini azaltıyor ve üreme hormonu sistemi disfonksiyonuna neden oluyor.