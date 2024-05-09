Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist ölü bulundu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kentini görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli’ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, dün öğle saatlerinde kayboldu.

Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzunda yüzdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Latacz, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile Pamukkale güvenlik ekibinin yaptığı çalışmalarına rağmen bulamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLANDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesinde en son Hierapolis Antik Kentindeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turisti arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Hierapolis Antik Kenti ören yeri alanında kaybolan Latacz, İl Jandarma Komando ekipleri, jandarma komando birlikleri ve AFAD ekipleri tarafından Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi bölgesinde aranıyor. Karadan ekipler ve havadan ise dron ile aranan turistin arama çalışmaları için Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden termal dron talep edildi.

DERE YATAĞINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU



Latacz, jandarma komandolar tarafından Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağında ölü olarak bulundu.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK



Maria Latacz'in komandolar tarafından bulunan cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Latacz'ın yanında taşıdığı özel eşyalarının bulunduğu çantası da jandarma ekipleri tarafından yakınlarına teslim edilmek üzere götürüldü.

DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, tek başına doğa yürüyüşlerine gitmeyi sevdiği öğrenilen Latacz'ın düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Latacz'ın cenazesinin adli işlemlerin ardından ülkesi Polonya'ya gönderileceği bildirildi.

