Elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine haber veren müdür yardımcısını bıçakladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi R.U. (17), 22 Nisan'da okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı.

Dinçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Bu arada olay, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde merdivenin altında saklanan R.U.'nun, merdivenden inip, koridorda yürüyen öğretmenin peşinden gidip, bıçaklayarak kaçtığı görüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.