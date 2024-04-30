Elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine haber veren müdür yardımcısını bıçakladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okulda elektronik sigara ile yakalanan lise öğrencisi, durumu ailesine bildiren müdür yardımcısını okulda bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine haber veren müdür yardımcısını bıçakladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi R.U. (17), 22 Nisan'da okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı.

Okul müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55) durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

Buna sinirlenen R.U., dün okulda Dinçer'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Dinçer, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine haber veren müdür yardımcısını bıçakladı - 1

Dinçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde merdivenin altında saklanan R.U.'nun, merdivenden inip, koridorda yürüyen öğretmenin peşinden gidip, bıçaklayarak kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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