Emekli kadın polis, sağlık çalışanlarını rehin aldı

Kütahya'da şizofreni hastası emekli polis memuru kadın, Evde Sağlık Hizmeti sunan 2 sağlık çalışanını silahla rehin aldıktan sonra intihara teşebbüs etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, 2 sağlık görevlisi kurtarıldı.

Emekli kadın polis, sağlık çalışanlarını rehin aldı

Emekli memuru S.D., tedavisi amacıyla eve gelen İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı personeli sağlıkçı H.Y. ve A.Ç.'yi rehin aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silah sesini duyan itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırıp içeri girdi. Bu sırada intihara teşebbüs eden ve yaralanan 39 yaşındaki S.D., ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayda 2 sağlık görevlisinin yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

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