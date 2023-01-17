Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'nın tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık'taki özel bir hastanede saat 12.35'te hayatını kaybettiği öğrenildi.



Kundakçı, Selimiye Camii'nde çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmış, 1995 yılında PKK terör örgütüne ağır darbe vuran Cudi Dağı Operasyonu’nu yönetmişti.

RUM VATANDAŞI İÇİN VUR EMRİ

Kundakçı, Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum vatandaşı için 'vur' emri veren komutan olarak biliniyordu.

"TAMBURALI PAŞA"

'Tamburalı Paşa' olarak anılan Kundakçı'nın terörle mücadeleyi anlattığı "Güneydoğu'da Unutulmayanlar" adlı bir de kitabı bulunuyordu.