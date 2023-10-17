Emekli korucu çocuklarını vurdu (Kızı öldü, oğlu ağır yaralı)

Patnos’ta emekli korucu Cemil Türk, iki çocuğunu uzun namlulu silahla vurdu.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Aktepe köyünde meydana geldi.



Emekli korucu Cemil Türk ile kızı Dilan ve oğlu Ercan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Cemil Türk, evdeki uzun namlulu silahı alarak çocuklarına ateş etti.



Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan Türk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ağır yaralanan Ercan Türk ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ercan Türk’ün durumunun ağır olduğu belirtildi.



Jandarma, olayın ardından Cemil Türk’ü gözaltına aldı.