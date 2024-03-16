Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de insani dram yaşandığını ve Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik edildiğini söyledi.

Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi de açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şu an Gazze'de kelimelerin kıfayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor. Gazze'de işgal edilmiş Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.



Milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Çalışma hayatını henüz çok genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Çalışmak kadar emeğinin karşılığının hakkıyla almanın öneminin farkındayız.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak.