Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez'in tüm insanlığa bereket huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 14:52

Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı

Emine Erdoğan, dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun Hıdırellez. Hızır ve İlyas peygamberlerin kavuştuğu, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'inizi kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."

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