Emine Erdoğan'dan Macaristan paylaşımı

2024 yılının "Türk-Macar Kültür" yılı ilan edilmesinin heyecanını paylaştığını söyleyen Emine Erdoğan, X hesabından Macaristan ziyareti sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılına erişmemiz vesilesiyle 2024 yılının “Türk-Macar Kültür Yılı” ilan edilmesinin heyecanını paylaştık.



Kültürlerarası paylaşımımızın ve iletişimin daha da artacağına inandığım yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum."

Paylaşımda yer alan görüntüler: