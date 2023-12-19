Emine Erdoğan'dan Macaristan paylaşımı

2024 yılının "Türk-Macar Kültür" yılı ilan edilmesinin heyecanını paylaştığını söyleyen Emine Erdoğan, X hesabından Macaristan ziyareti sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.
Emine Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılına erişmemiz vesilesiyle 2024 yılının “Türk-Macar Kültür Yılı” ilan edilmesinin heyecanını paylaştık.
Kültürlerarası paylaşımımızın ve iletişimin daha da artacağına inandığım yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum."
Paylaşımda yer alan görüntüler:
Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılına erişmemiz vesilesiyle 2024 yılının “Türk-Macar Kültür Yılı” ilan edilmesinin heyecanını paylaştık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 19, 2023
Kültürlerarası paylaşımımızın ve iletişimin daha da artacağına inandığım yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya… pic.twitter.com/u4vhZhvaCG
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