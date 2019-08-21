İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Eminönü'nde yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılarak meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edileceğini belirtti.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, su baskınından zarar gören Eminönü esnafıyla toplantı yaptı.



Toplantının ardından sorunlara getirilen çözümleri kamuoyuyla paylaşan Yazıcı, kısa vadeli çözüm olarak Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki pompanın acilen 6 yeni daha büyük pompa ile değiştirileceğini (kapasite ve debi 5 kat artacak) ve ara sokaklardaki yağmur suyu hatlarının revize çalışmasının acilen tamamlanacağını ifade etti.



Murat Yazıcı, Metro İstanbul AŞ'ye ait elektronik sistemlerin doğru yere deplase edilerek tramvay ve meydana ulaşımda yaya sirkülasyonunun hızlandırılacağını, ayrıca Eminönü'nde yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılarak meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edileceğini açıkladı.



Yazıcı, Yenikapı Arıtma Tesisinde devam eden biyolojik arıtma tesisi inşaatının en kısa sürede tamamlanarak meydanda biriken atık su ve yağmur suyunun bu tesise aktarılacağını da ifade etti.



Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklayan Yazıcı, zarar gören iş yerlerinin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağını kaydetti.

