Emirhan Yalçın cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın öldürülmesi, arkadaşı Ali Yasin Ülger'in yaralanmasına ilişkin davada karar açıklandı.



Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, A.M.A'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görüldü.



Alınan bilgiye göre sanıkların son sözünü alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.



Buna göre sanık Yahya Al Abdo "çocuğu kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Ülger'in yaralanmasına yönelik eylem için "kasten öldürmeye teşebbüsten" 15 yıl, "tehditten" 1 yıl 6 ay ve "hakaretten" 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadı.



Olay sırasında Abdo ile hareket ettiği iddia edilen suça sürüklenen çocuk A.M.A ise Ülger'in yaralanmasına yönelik eylem için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan takdiri indirimiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum edildi. A.M.A, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ise berat etti.



Hükümle sanık Yahya Al Abdo​​​​​​​ ve suça sürüklenen çocuğun tutukluluğunun devamına karar verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İddianameye göre, geçen yıl 10 Ağustos'ta Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki parkta çıkan kavgada yabancı uyruklu Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan Yalçın hayatını kaybetmişti.



Olay sırasında Abdo ile hareket eden ve aynı suçlardan cezalandırılması istenen 18 yaşından küçük sanık A.M.A. hakkında ise Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



İki dosya, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

