Emniyetten Migros işçilerine yönelik kelepçeli gözaltıya ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18 Şubat'ta Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltı işlemlerine ilişkin basına yansıyan kelepçeli görüntüler konusunda araştırma ve inceleme yapıldığını bildirdi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, Migros çalışanlarının maaş zamlarına yönelik eylemlerinin 3 Şubat'ta başladığı hatırlatıldı. 18 Şubat'a kadar eylemlerin bir kısmına müsaade edildiği kaydedildi.

18 Şubat'ta özel mülkiyetli bina önündeki yapılan basın açıklamasının asayiş ve huzur ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceğinin gruba bildirildiği, eylem devam edince gözaltıların olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili araştırma ve inceleme yapıldığı bildirildi. Emniyet 68 kişinin gözaltına alındığını da aktardı.

Eylem yapan Migros işçileri

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi.



Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerini de kullandı.