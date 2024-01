Emre Belözoğlu: Market çalışanına değil, banka müdürüne güvendik

SPORTİF DİREKTÖRLÜK DÖNEMİ



Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yaşadığı sportif direktörlük dönemini ve o dönem yapılan transferlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Sportif direktörlük kurumu benim istediğim bir yer değildi. Teknik adam olarak çalışmak istiyordum. Başkanımıza da iletmiştim ama başkanımızın ricasıyla süreç ve ona verdiğim sözle devam etmiştim. Fenerbahçe'nin o dönemde transfer limitleri kapalıydı. Başkanın, bankaları teker teker gezip izinleri alabilmek için ne kadar mücadele ettiğini bire bir gördüm.Transfer yapılırken herkesi sihirbaz olarak nitelendiriyorlardı, bizi de böyle ilan ettiklerinde bunu kabul etmiyorduk. Çünkü biz ortadan kaybolacak sihirbazlar değiliz, her türlü sorumluluğu da üstümüze alırız." diye konuştu.



Genç teknik adam, Fenerbahçe'ye o dönem kısıtlı imkanlarla çok önemli transferler yaptıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vedat Muric'in transferi üzerinden kazanılan 16-17 milyon euro dışında bir gelirimiz yoktu. Bugün Fenerbahçe 100 milyon euroluk bir takım. Biz o gün itibariyle 16-20 milyon euroluk bir takım kurduk. 16 oyuncu gitti, 16 oyuncu geldi. O şartlara rağmen Fenerbahçe son haftada şampiyonluğu kaybetti. Kime göre iyi sportif direktör, kime göre kötü. Kime göre iyi teknik direktör, kime göre değil. Çok samimi gelmiyor bu yorumlar artık bana. En sonuna kadar en maksimumunu vererek yapmaya çalıştım. Her yanlış üzerinden Emre değerlendirilemez, her başarılı işten sonra da 'Emre doğru yaptı' diye değerlendirilemez. İyi işleri birine, kötü işlerine birine mal edemezsiniz. O süreçte Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut vardı, herkes elinden geleni yaptı."



O kadroyla şampiyonluğu bir Sivasspor maçıyla kaçırdıklarını hatırlatan Belözoğlu, "Sonrasında da biz ayrıldık. Çok önemli bir tecrübeydi. Futbolu bıraktığım sene başkan bana bu görevi layık gördü. Erol hocayla da çalışmak keyifliydi. O da başarılı olmak isterdi. Son hafta şampiyonluk şansımızın olmasında Erol hocanın da payı vardı. Ben onlar kadar rahat konuşmam, herkese hakkını veririm." şeklinde konuştu

"MESUT ÖZİL TRANSFERİ YANLIŞ DEĞİLDİ"



Emre Belözoğlu, sportif direktörlüğü döneminde takıma dahil olan yıldız futbolcu Mesut Özil'le ilgili de şunları belirtti:



"Ben elimdeki maddi güçle, maksimum katkı neyse yaparım. Mesut Özil'in geleceğine kimse inanmıyordu ama Sayın Başkanla ve benle görüştükten sonra ailesiyle birlikte geldi. Hala Türkiye'de yaşıyor. O gün Mesut geldiğinde herkes havalimanında karşılamaya geldi. Mesut'un başarısız olduğunu da kimse söyleyemez. Elinden geleni yaptı. Büyük fotoğraf da o günkü şartlar itibarıyla Mesut Özil transferi yanlış değildi."



"ARDA GÜLER ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"



Belözoğlu, şu an Real Madrid forması giyen Arda Güler'i överek, "Arda Güler çok özel bir oyuncu. Iniesta'yı, Zidane'ı, Xavi'yi izlerken keyif alırdık. Şimdi de bizim elimizde böyle bir cevher var ama oynaması lazım. Talihsiz sakatlık sürecini atlattı ve inşallah artık formayı alacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.



Ömer Faruk Beyaz'ın da çok yetenekli olduğunu vurgulayan Belözoğlu, Arda Güler'in ilk profesyonel imzayı kendi döneminde attığının hatırlatılması üzerine şunları dile getirdi:



"Ömer Faruk'un da hala şansı var ileri seviye çıkabilmesi için. Arda Güler'in Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye katılım sürecinde emeği geçenler var. O dönem bizim gibi emeği geçen yöneticiler var. Profesyonel mukavelesi yapılırken yanında Emre Belözoğlu oturuyor diye Arda Güler'i Emre Belözoğlu çıkarmış olmuyor. Türk futbol kamuoyunda 'İlk onu ben oynattım, ilk ben çıkardım' sözlerine kimse itibar etmesin. Futbolcu bir yere geliyorsa en büyük pay sahibi kendisidir, yeteneğidir. Daha sonra ona şans verenlerin payı vardır ama tek kişi üzerinden değerlendirilmesi doğru değildir. Bunu yapanlar tribünlere oynayarak, göz boyamaya çalışıyor. Biz de öyle şeyler yok."



Futbolculuk kariyerinde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adamlık görevinde MKE Ankaragücü'nde çok mutlu olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Öncelikli hedefim MKE Ankaragücü'yle Avrupa kupalarında oynayan bir teknik adam olmak. Bu ne kadar yakın veya uzak bilmiyorum. Yapıp, yapamayacağımızı göreceğiz. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Daha sonra tabii Avrupa'da büyük liglerde teknik adamlık yapmak istiyorum ama Avrupa'da emeğim olan takımlarda bir gün teknik direktörlük yaparsam çok mutlu olurum. Beni sevenlere de bunu yaşatmak isterim."