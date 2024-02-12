Enerji ve sağlıkla ilgili düzenlemeler TBMM'de

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da önce enerji alanında düzenlemeler Kanun Teklifi için mesai yapılacak.



Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.



Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.



Teklifle içme, kullanma suyu barajlari haricindeki baraj, göl ve göletlerde güneş ile rüzgar enerji sistemlerinin kurulmasına izin verilecek.



Böylece, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu bu yerlerde de yapılabilecek. Ayrıca olağanüstü durumlarda vatandaşın enerjiye ulaşabilmesi için EPDK’ya yetki verilecek.



9 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK



Sağlıkla İlgili düzenmeleri içeren kanun teklifi de Genel Kurul'da ele alınacak.



Teklifle, sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.



Teklifle, ebelerin görev tanımı değişiyor, sezaryen doğum oranının düşürülmesi, normal doğumun özendirilmesi amaçlanan teklifle artık ebeler aktif doğuma katılabilecek, küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi de kazanacaklar.



Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.