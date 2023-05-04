Engin Özkoç kimdir? CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kaç yaşında ve nereli?

Engin Özkoç, 1962 Sakarya doğumlu iş adamıdır. Baba adı Ziyaettin, anne adı Gülser'dir.



Kastamonu Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı. Adalet Yüksekokulu mezunudur.



Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.



Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda yer aldı.



CHP TBMM Grup Yönetiminde bulundu. Genel Başkan Başdanışmanlığı ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcülüğü yaptı.



Özkoç, CHP Grup Başkanvekilidir. Bekârdır.