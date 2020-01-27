Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor

Elazığ'daki depremde yaralı kurtulan bir kedinin enkaz çevresinde sahiplerini aradığı bilgisi üzerine bölgedeki Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, hayvanı sahiplendi.



Bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Kalay apartmanının enkazından çıkan kedinin, yıkıntının etrafında sahibini aradığı paylaşımı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dikkatini çekti.



Böcek, Twitter hesabından "Depremde yaşam alanlarını kaybeden küçük dostlarımız da var. Sahibini bulamayan bu küçük kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceğiz. Ekiplerimiz arıyor, görenlerin iletişime geçmesini rica ediyoruz" paylaşımında bulundu.



ARTIK BİZE EMANET



Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Böcek'in bu talimatı üzerine yaralı kediye ulaştı.



Ekiplerin, karnını doyurup, tüm bakımlarını yaptıkları kediyi sahiplenmesi üzerine bir paylaşım daha yapan Başkan Böcek, "Ekiplerimiz yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin, o artık bize emanet" ifadesini kullandı.



Ekiplerin, görevleri tamamlandıktan sonra kediyi, sahibi bulunamazsa Antalya'ya getirecekleri bildirildi.

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