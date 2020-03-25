Erdoğan'dan dezenfektan talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlarla telekonferans ile yaptığı görüşmeler devam ediyor.

Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığı görüşmelerin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, Erdoğan’ın Bakan Dönmez’le diyaloğu şöyle gelişti:

“Eğer gerçekten söylediğiniz dezenfektan, hakikatten bu işi gördüğüne göre, ciddi bir reklam kapmayasına girip açığı kapayalım. Siz bundan bize de gönderin..."

"EN BÜYÜK ODAMIZ BURASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, 'mesafe' konusu gündeme geldi.

Erdoğan, Çavuşoğlu'na "Birbirinize bu kadar yakın olmamanız lazım." derken, Bakan'ın, "Bakanlığımızın en büyük odası burası" yanıtı gülüşmelere neden oldu. Erdoğan da, "Yerim dar diyorsun" esprisi yaptı.

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