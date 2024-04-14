Erzincan-Erzurum karayolunda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye’ye malzeme taşıyan TIR devrilerek iki şeridi de kapatınca, yol uzun süre ulaşıma kapandı. Yolda uzun bir araç kuyruğu oluştu.

Erzincan-Erzurum karayolunda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

çıkışı Akyazı mevkiinde kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rusya'dan 'ye malzeme getiren A. Necati Sural yönetimindeki TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken iki şeridi de kaplayacak şekilde devrilen TIR ve yola malzemeler saçılması yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Erzincan - kara yolunda uzunca araç kuyruğu oluşurken bir süre sonra alternatif yol olarak araçlar Ekşisu istikametine yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında TIR’ın kaldırılması ve saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından Erzincan - Erzurum kara yolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

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