Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Erzincan'da G.T’nin (34) kullandığı otomobil, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde P.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Yaralanan sürücüler ile Ş.T. (27), G.T. (9), Ö.T. (6), Y.E.T (4) ve E.Y.T. (2) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.