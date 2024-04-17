Erzincan'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, merkez Ergan Kavşağı'nda meydana geldi. M.Ö. idaresindeki otomobil, Ergan Kavşağı'nda C.A. yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada sürücüler ve ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ile hasta ve refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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