Erzincan'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Erzincan merkez Ergan Kavşağı'nda meydana geldi. M.Ö. idaresindeki otomobil, Ergan Kavşağı'nda C.A. yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazada sürücüler ve ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ile hasta ve refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.