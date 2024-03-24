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Erzincan’da PKK/KCK operasyonunda firari hükümlü yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Erzincan’da PKK/KCK operasyonunda firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da terör örgütü /KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında PKK/KCK " Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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