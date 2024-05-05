Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 10 Mayıs 2024 Cuma Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.