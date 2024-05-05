Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 10 Mayıs 2024 Cuma Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

3

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

1

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

0

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

19

/

4

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

5

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