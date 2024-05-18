Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, açıklarındaki teknede, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-66" gemisi ile "TCSG-913" botu ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçiren ve yardım talebinde bulunan ahşap teknedeki Afganistan ve İran uyruklu 15'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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