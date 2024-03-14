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Erzurum'da bir kişi eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Erzurum'da bir kişi eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'ndeki evlerinde, öğretmen Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zülküf B, eşi ile kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracıyla kaçan zanlı Zülküf B, polis ekiplerinin çalışması sonucu Çat ilçesi istikametinde yolda yakalandı.

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